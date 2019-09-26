أخضر الصالات ثالث بطولة كرواتيا الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات المركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة الدولية الودية المقامة في مدينة بوريك الكرواتية، بعد تغلبه على منتخب الجبل الأسود بنتيجة 3-2، وسجلت أهداف المنتخب عن طريق معاذ العسيري (هدفين) وعمر الدبل.

وعبر المدير الفني للمنتخب السعودي «الإسباني» لويس فونيسكا عن رضاه عن الأداء والانسجام الذي ظهر به لاعبو الأخضر خلال البطولة، مشيرا إلى أن المنتخب حقق الاستفادة القصوى من هذه التجربة التي شاركت فيها 5 منتخبات قوية هي بلجيكا وتركمانستان والنرويج والجبل الأسود وغرينلاند.

يذكر أن أخضر الصالات يقيم معسكرا في كرواتيا يمثل المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لتصفيات غرب آسيا التي ستقام في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 16 إلى 27 أكتوبر المقبل، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الثانية بجانب منتخبات لبنان، وقطر، وعمان.