أتلتيكو يتربص بالريال في ديربي إسباني مبكر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعدما تخلص من الأزمة العابرة التي مر بها في بداية الموسم واعتلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، يتطلع ريال مدريد إلى الحفاظ على هذه الصدارة وتوسيع الفارق مع منافسه التقليدي العنيد أتلتيكو مدريد عندما يلتقي الفريقان بعد غد السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.

وسقط الريال في فخ التعادل مرتين في أول ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة، ولكنه حقق ثلاثة انتصارات متتالية لينتزع صدارة جدول المسابقة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام جاره ومنافسه العنيد أتلتيكو مدريد قبل مباراة الديربي المثيرة بينهما غدا على استاد «واندا ميتروبوليتانو» معقل فريق أتلتيكو.

وفيما يتطلع الريال بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تخلص من قدر كبير من الضغوط التي أحاطته في بداية الموسم إلى الفوز في هذه المباراة وتوسيع الفارق، يسعى أتلتيكو بقيادة مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى الإطاحة بالريال من الصدارة واستعادتها من خلال هذا الديربي.