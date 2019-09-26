بويول يرفض إدارة برشلونة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برشلونة

أكد القائد السابق لفريق برشلونة ونجم دفاع المنتخب الإسباني لكرة القدم سابقا كارلوس بويول، أنه رفض فرصة تولي منصب المدير الرياضي لبرشلونة، مشيرا إلى أن الوقت لم يكن مناسبا لتولي هذا المنصب.

وكتب بويول «41 عاما» على صفحته بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت: «بعد دراسة الأمر جيدا، قررت عدم قبول عرض النادي».

وأضاف: «لم يكن قرارا سهلا لأنني كنت أقول دائما إنني أتمنى العودة لبرشلونة الذي أعده بيتي، ولكنني لم أكن لأستطيع تكريس كل الجهد والوقت الذي يحتاجه هذا المنصب في ذلك الوقت، نظرا لارتباطي بمشروعات خاصة عدة».