الشباب بوابة الاتحاد للتخلص من صدمة الكلاسيكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يسعى الاتحاد إلى مصالحة جماهيره والتخلص من صدمة الكلاسيكو عندما يحل ضيفا على الشباب، في قمة كروية على استاد الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يتقاسم الفريقان المستوى المتذبذب على مدار الجولات الأربع الماضية، حيث لم يحقق أي منهما سوى فوز وحيد منذ انطلاق مشوارهما مطلع الموسم، فالشباب صاحب الأرض والجمهور يمتلك ثلاث نقاط من أصل أربع مباريات وسجل ثلاثة واستقبل هدفين ويقبع في المركز السابع، حيث تعثر أمام ضمك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الماضية وأصبح مصير الميرون مدرب الفريق الأرجنتيني على كف عفريت.

أما الاتحاد هو الآخر ليس ببعيد عن صاحب الأرض في الظروف المحيطة، بعد أن خسر الكلاسيكو أمام الهلال بثلاثية ثقيلة، وبعدما ودع بطولة دوري أبطال آسيا بمثل النتيجة وذات الفريق، ويسعى الفريق إلى حصد النقاط دون تفريط، بعد أن جددت الإدارة الاتحادية الثقة في التشيلي سييرا فالاتحاد يقبع في المركز 14 ولم يحقق إلا فوزا واحدا وخسر في ثلاث مباريات مسجلا خمسة أهداف ومستقبلا ستة.

قبل المواجهة:

- تواجه الفريقان في 22 مباراة خلال منافسات دوري المحترفين، وكان الفوز للشباب في 8 مباريات، فيما حقق الاتحاد الفوز في 7 مباريات، وكان التعادل سيد الموقف في 7 مواجهات.

- لم يتذوق الاتحاد طعم التعادل حتى الآن، بينما يعد الشباب أكثر فريق حقق التعادل بواقع 3 مرات.

- يعيش مدربا الشباب والاتحاد حالة فنية متذبذبة ومهددين بالرحيل بعد فقدان نقاط الجولتين الماضيتين.

- يغيب عن الشباب حسن الراهب وأحمد شراحيلي وصوماليا بداعي الإصابة .

- آخر لقاء بين الفريقين في استاد الملك فهد فاز الاتحاد بهدفين دون مقابل .

Advertisements

- انتهى آخر لقاء بين الفريقين في الدوري بالتعادل السلبي.

- يعود عبدالعزيز البيشي لكتيبة النمور بعد احتواء الأزمة بينه وبين سييرا.

- أصبحت مشاركة مروان داكوستا ضئيلة نظير الإصابة .

المناسبة: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الملعب: استاد الملك فهد الدولي

الجولة:5

التوقيت: 20.15 م

درجة الحرارة: 39

مدرب الشباب: الميرون

الاتحاد: سييرا