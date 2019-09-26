قمة الجوهرة.. انطلاقة أهلاوية أو عودة نصراوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يستضيف الأهلي منافسه النصر في قمة الجولة الخامسة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة»، في مواجهة من العيار الثقيل رغم حالة الارتباك الإداري الذي يعيشه الفريقان أخيرا. ويتباين موقف الفريقين قبل هذه المواجهة، فالمستضيف الأهلي عائد من فوز مهم على الفتح بعد تغيير جهازه الفني، بينما يدخل النصر اللقاء عقب الخسارة المفاجئة أمام الحزم بين جماهيره بالرياض.

تبدو الأوضاع الفنية والنفسية مرتفعة للأهلي بعد تولي الوطنيين صالح المحمدي ومحمد مسعد زمام الأمور الفنية عقب إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفتش، فيما سيكون البرتغالي فيتوريا مدرب النصر في خطر في حال الخسارة.

قبل المواجهة

- قوة هجومية ضاربة بالأهلي بتواجد الثنائي عمر السومة وديجانيني.

- دعم جماهيري أهلاوي متوقع بعد الفوز الأخير للفريق على الفتح.

- رغبه نصراوية في مصالحة جماهير الفريق عقب الخسارة من الحزم.

- غياب مؤثر للبرازيلي جوليانو في الجانب النصراوي.

- جاهزية يحيى الشهري المبتعد طويلا عن الملاعب.

- تنافس كبير بين الفريقين بعدم التفريط ومطاردة المتصدر الهلال.

ـ آخر مواجهة للفريقين انتهت بفوز النصر بهدفي عبدالرزاق حمدالله بجدة، بينما فاز الأهلي في جولة الذهاب بهدفي السومة وديجانيني بالرياض.

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ـ 22 مواجهة جمعت الفريقين، فاز الأهلي في 8، والنصر في 7، وتعادلا في 7 مرات.

ـ يعد السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في تاريخ المسابقة، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف.

ـ يعد محمد السهلاوي الهداف التاريخي الثاني في مواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف.

ـ فاز الأهلي على النصر 3 مرات في الجوهرة المشعة من أصل 7 مباريات، وفاز النصر في 2 وتعادلا في مثلهما.

المناسبة: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

الجولة: 5

التوقيت: 20.15م

درجة الحرارة:39

مدرب الأهلي: الوطني صالح المحمدي

مدرب النصر: البرتغالي روفيتوريا