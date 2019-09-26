آل الشيخ يتحدى الأندية العربية بألميريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن مالك نادي ألميريا الإسباني المستشار تركي آل الشيخ، التحدي على جميع الأندية العربية.
وقال في تصريحات تلفزيونية إن ناديه أصبح نموذجيا في وقت قياسي، معلنا التحدي بمواجهة أي ناد عربي في فترة التوقف الشتوي وديا بين أرضه وجمهوره.
وأضاف: «كان بإمكاننا شراء أندية كبيرة في أوروبا لكن التحدي الشخصي جعلنا نختار شراء ألميريا الإسباني، وهذه المدينة هادئة وجميلة والجالية العربية موجودة فيها بشكل كبير».
وتابع: «علاقتي الشخصية أقنعت المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل بالتعاقد لتدريب فريق ألميريا، وعملنا للمدى المتوسط والبعيد، وحاليا نتصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، وهدفنا الوصول لليجا وطموحنا كبير».
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