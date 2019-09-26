آل الشيخ يتحدى الأندية العربية بألميريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مالك نادي ألميريا الإسباني المستشار تركي آل الشيخ، التحدي على جميع الأندية العربية.

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وقال في تصريحات تلفزيونية إن ناديه أصبح نموذجيا في وقت قياسي، معلنا التحدي بمواجهة أي ناد عربي في فترة التوقف الشتوي وديا بين أرضه وجمهوره.

وأضاف: «كان بإمكاننا شراء أندية كبيرة في أوروبا لكن التحدي الشخصي جعلنا نختار شراء ألميريا الإسباني، وهذه المدينة هادئة وجميلة والجالية العربية موجودة فيها بشكل كبير».

وتابع: «علاقتي الشخصية أقنعت المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل بالتعاقد لتدريب فريق ألميريا، وعملنا للمدى المتوسط والبعيد، وحاليا نتصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، وهدفنا الوصول لليجا وطموحنا كبير».