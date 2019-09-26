56 جنسية تؤكد مشاركتها في رالي داكار السعودية 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت الهيئة العامة للرياضة أن عدد الجنسيات الجاهزة للمشاركة في رالي داكار السعودية 2020 بلغ حتى الآن 56 جنسية، متأهبة لخوض السباق الذي سيقام على أراضي المملكة العربية السعودية، في الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020.

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وتصدرت فرنسا وإسبانيا والأرجنتين وجمهورية التشيك وهولندا قائمة الدول الأكثر طلبا للمشاركة في هذا الرالي المكون من 12 مرحلة، تمنح المتسابقين فرصة التسابق على مسار يجمع تاريخ المملكة العريق وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد، وسينطلق المتسابقون من جدة، وصولا إلى نيوم، مدينة المستقبل، مرورا بالمواقع التاريخية في مدينة الرياض، وبعد ذلك يواجهون تحديا غير مسبوق عند وصولهم إلى صحراء الربع الخالي، حيث الكثبان الرملية اللامتناهية ومنها إلى منطقة القدية، حيث خط النهاية.

ووجه عدد من المتسابقين المعروفين في سباقات الراليات العالمية الدعوة للمشاركة في رالي داكار السعودية 2020، حيث وجهت المتسابقة الإسبانية «ليا سانز» التي شاركت في 9 سباقات ماضية الدعوة عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في هذا الرالي المرتقب، فيما أكد المتسابق الصيني «وي هان» أن المشاركة في رالي داكار السعودية 2020 كان حلما له، موجها الدعوة لجميع زملائه المتسابقين بسرعة التسجيل للمشاركة في هذا الرالي العالمي.

ورحب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمتسابقين من مختلف دول العالم، قائلا «السعودية ترحب بجميع السائقين القادمين من أكثر من 50 دولة مختلفة للمشاركة في رالي داكار السعودية 2020، وهذا العدد الكبير من الجنسيات دليل على العمل الدؤوب الذي تقوم به المملكة بانفتاحها على العالم وتنظيمها لأهم الأحداث الرياضية والترفيهية لمواطني وسكان المملكة، والسائحين القادمين من الخارج».