الأولمبي السعودي يواجه اليابان في مجموعة نارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع المنتخب الأولمبي السعودي لكرة القدم في المجموعة النارية التي ضمت اليابان وسوريا وقطر، في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم «تايلند 2020»، وذلك خلال مراسم سحب القرعة في بانكوك أمس، وستنطلق المنافسات 8 يناير 2020، على أن تقام المباراة النهائية في 26 من الشهر نفسه.

ويلعب منتخب تايلاند «المستضيف» بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق وأستراليا والبحرين، فيما تضم المجموعة الثالثة منتخب أوزبكستان «حامل اللقب» إلى جانب كوريا الجنوبية والصين وإيران، وفي المجموعة الرابعة منتخبات فيتنام وكوريا الشمالية والأردن والإمارات.

مجموعة الأخضر: