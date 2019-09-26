فرسان الوحدة يبحثون عن نصيبهم في تركة الفتح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يسعى فرسان الوحدة للحصول على نصيبهم من الفتح، خلال اللقاء الذي يجمعهما اليوم، في الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وفيما حقق الوحدة 6 نقاط ويلعب بمعنويات مرتفعة مع مدربه الجديد الأورجوياني كارينيو، ويطمح بقيادته لتحقيق فوزه الثاني مع الفريق عقب الفوز على الفيحاء بالجولة المنصرمة، واستثمار ظروف الفتح والوصول للنقطة التاسعة للتقدم في سلم الترتيب في ظل إقامة اللقاء على أرضه ووسط جماهيره بالشرائع، اعتمادا على ذات الأسماء التي لعب بها مواجهة الفيحاء واستغلال سرعة مهاجمه المالي يوسف نياكاتي، والأسترالي كريغ كودين وتحركات أيمن الخليف وعلي النمر في خط المنتصف.

في المقابل، بقي منافسه خالي الوفاض من النقاط في مؤخرة ترتيب الفرق، فيما سيعمل التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح على إيقاف مسلسل الخسائر ونزيف النقاط الذي لازم الفريق هذا الموسم بتلقيه 4 خسائر ألقت به في ذيل الترتيب، والعودة من مكة بأول ثلاث نقاط له بالدوري، إذ من المرجح أن يتخلى الجبال عن أسلوبه المعتاد والضغط على الوحدة بملعبه واستغلال سرعة علي الزقعان في الطرف الأيمن واندفاعات ظهيره الأيمن ماتياس اجوير لإرسال الكرات لرأس الحربة محمد مجرشي.