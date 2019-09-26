شكرا لقرائتكم رئيس المقاولون العرب يحضر مران الفريق لمواصلة الانتصارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وعقد رئيس نادي المقاولون العرب، اجتماعا مع اللاعبين بحضور محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة لتحفيز اللاعبين والحديث معهم عن أهمية مواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الأولى أمام طلائع الجيش .

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وأعرب رئيس النادي عن ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لتحقيق طموحات النادي هذا الموسم مؤكدا على الدعم الكامل للفريق.

وقال رئيس النادي والمشرف العام على الكرة المران، وعقدا جلسة ثنائية للإطمئنان على أحوال الفريق وكافة التفاصيل الخاصة بالاستعداد لمباراة سموحة .