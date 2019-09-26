شكرا لقرائتكم مدرب وادي دجلة يعلق التعادل مع حرس الحدود على شماعة الخوف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لوادي دجلة، أن الخوف وراء تراجع أداء الفريق أمام حرس الحدود، مما تسبب فى إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 2/2،على الرغم من تقدم دجلة بهدفين.

وأضاف جونيس فى تصريحات لقناة ON SPORT قدمنا أداء أكثر من رائع فى الشوط الأول ونجحنا فى التقدم بهدفين دون رد و أهدرنا أكثر من فرصة لتعديل النتيجة ، وترتب على إهدار الفرص تعادل حرس الحدود معنا فى الشوط الثاني.

وأضاف مدرب دجلة سنعمل على تصحيح الأوضاع بعد الهزيمة أمام طنطا فى الجولة الأولي بهدف ، ثم التعادل مع الحرس و سنلعب للفوز أمام الإسماعيلي فى مباراة الجولة الثالثة للدوري.

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وتعادل حرس الحدود مع وادى دجلة، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ستاد حرس الحدود بالمكس، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز فى نسخته الجارية 2019 / 2020 ، أحرز لدجلة التونسى رفيق كابوو أحمد سعيد ، بينما أحرز للحدود عمرو الحلواني و أحمد شرويدة.