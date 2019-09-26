شكرا لقرائتكم سيد معوض: المهمة صعبة لإعادة هيبة المنتخب فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد "معوض" فى تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، أن الفترة المقبلة ستكون صعبة وسنعمل جاهدين على إعادة هيبة المنتخب وتصحيح الصورة بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر فى شهر يونيو و يوليو الماضيين.
وأفاد أن المنتخب يضم جيل رائع من اللاعبين وسنعمل على ضم وجوه جديدة من العناصر الشابة للمنتخب فى الفترة المقبلة خاصة أن هناك أكثر من لاعب مميز من صغار السن .
وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر، ويضم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.
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