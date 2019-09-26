شكرا لقرائتكم إصابة أحمد مدبولى فى مران الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أيمن عوض الله، عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، أن أحمد مدبولى، صانع ألعاب الفريق، تعرض لكدمة فى القدم خلال المران الرئيسى .

وأضاف "عوض الله" فى تصريحات صحفية: "مدبولى تم التعامل معه بناء على تعليمات من الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى”، و خضع لجلسات علاج وتأهيل مكثف وشارك بشكل طبيعى فى المران الختامى مساء اليوم".

وتابع عضو الجهاز الطبى، قائلا: "موقف مشاركة اللاعب فى المباراة بات يعود لوجهة نظر الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش".

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