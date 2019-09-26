شكرا لقرائتكم إصابة أحمد مدبولى فى مران الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف "عوض الله" فى تصريحات صحفية: "مدبولى تم التعامل معه بناء على تعليمات من الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى”، و خضع لجلسات علاج وتأهيل مكثف وشارك بشكل طبيعى فى المران الختامى مساء اليوم".
وتابع عضو الجهاز الطبى، قائلا: "موقف مشاركة اللاعب فى المباراة بات يعود لوجهة نظر الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش".
ويستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة أهلى بنى غازى ،فى الخامسة من مساء غدا الجمعة، بإستاد مصطفى بن جنات، فى المنستير لحساب جولة الإياب من دور الــ32 بكأس العرب للأندية الأبطال .
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