شكرا لقرائتكم تعرف على سعر تذكرة مباراة المصرى و بطل زنجبار وموعد طرحها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحدد مسئولو المصري مبلغ 25 جنيه سعر تذكرة الدرجة الموحدة و البالغ عددها 4400 تذكرة إلى جانب 50 جنيه سعر تذكرة المقصورة الأمامية والبالغ عددها 300 تذكرة.
سيتم طرح التذاكر للبيع النقدي للجمهور اعتباراً من الساعة الواحدة ظهرا غدا الجمعة وحتى الساعة السابعة مساء أو نفاذ التذاكر أيهما أقرب، وفي حالة عدم نفاذ التذاكر سيتم طرح الكمية المتبقية بعد غد السبت اعتباراً من الساعة الحادية عشر صباحاً
كما حدد مسئولو المصري منافذ البيع لتذاكر بطل زنجبار و هي كالتالي :
عدد ٣ منفذ بيع داخل ساحة المدرج البحري للاستاد من الداخل.
عدد ٣ منفذ بيع داخل النادي المصري (الضواحي 1 – النادي الاجتماعي).
كما تم تخصيص 300 تذكرة مخصصة للفريق الضيف والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" .
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