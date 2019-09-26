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يد الزمالك يفوز على حدائق الأهرام 82/19 فى دوري المرتبط بالمحترفين...

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جدة - عمرو شويل تغلب فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره حدائق الأهرام بنتيجة 28 /19 فى الجولة السادسة من منافسات دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002  للموسم المحلى 2019 / 2020 .

 

شهدت هذه الجولة  فوز كلا من طلائع الجيش على جزيرة الورد  بنتيجة 27 /17، والطيران على الزهور بنتيجة 30 /28، والجزيرة على المعادى بنتيجة ؟؟؟؟؟؟؟، والأهلى على سموحة بنتيجة  30 /24، وأصحاب الجياد على 6 أكتوبر بنتيجة 24 /20، بينما تعادل سبورتنج مع البنك الأهلى بنتيجة 23 /23.

 

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وتقام الجولة السابعة غدا الجمعة على صعيد الرجال فقط، بمواجهات بين كلا من جزيرة الورد مع الزمالك، والحوار مع حدائق الأهرام، وطلائع الجيش مع محافظة الفيوم، والزهور مع هليوبوليس، والأوليمبى مع الجزيرة، والطيران مع سموحة، والمعادى مع أصحاب الجياد، والأهلى مع البنك الأهلى، و6 أكتوبر مع سبورتنج .

 

من المقرر أن تقام قرعة كأس مصر للموسم الجديد على صعيد المراحل السنية المختلفة يوم 19 أكتوبر المقبل فى مقر الاتحادات.

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