شكرا لقرائتكم يد الزمالك يفوز على حدائق الأهرام 82/19 فى دوري المرتبط بالمحترفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شهدت هذه الجولة فوز كلا من طلائع الجيش على جزيرة الورد بنتيجة 27 /17، والطيران على الزهور بنتيجة 30 /28، والجزيرة على المعادى بنتيجة ؟؟؟؟؟؟؟، والأهلى على سموحة بنتيجة 30 /24، وأصحاب الجياد على 6 أكتوبر بنتيجة 24 /20، بينما تعادل سبورتنج مع البنك الأهلى بنتيجة 23 /23.
وتقام الجولة السابعة غدا الجمعة على صعيد الرجال فقط، بمواجهات بين كلا من جزيرة الورد مع الزمالك، والحوار مع حدائق الأهرام، وطلائع الجيش مع محافظة الفيوم، والزهور مع هليوبوليس، والأوليمبى مع الجزيرة، والطيران مع سموحة، والمعادى مع أصحاب الجياد، والأهلى مع البنك الأهلى، و6 أكتوبر مع سبورتنج .
من المقرر أن تقام قرعة كأس مصر للموسم الجديد على صعيد المراحل السنية المختلفة يوم 19 أكتوبر المقبل فى مقر الاتحادات.
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