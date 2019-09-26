شكرا لقرائتكم تأجيل الفصل فى أزمة إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال دوليا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتسبب قرار إيقاف مصر فى حرمان أبطال الأثقال من المشاركة فى بطولة العالم الأخيرة فى تايلاند .
وكان من المقرر أن تغادر البعثة من معسكر أذربيجان إلى تايلاند، إلا أن توصية الاتحاد الدولى فى المكتب التنفيذى حرمت مصر من المشاركة وعادت البعثة .
الجدير بالذكر أن 7 عينات إيجابية تم إثباتها فى البطولة الأفريقية التى نظمتها مصر عام 2016، ما تسبب فى حرمان مصر من المشاركات العالمية وتهديد المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020.
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