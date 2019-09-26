شكرا لقرائتكم تأجيل الفصل فى أزمة إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال دوليا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي للأثقال، تأجيل البت فى أزمة قرار إيقاف الاتحاد المصرى عن المشاركات الدولية، وذلك بسبب عدم حضور رئيس الإتحاد الدولى للأثقال للاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذى، والذى انعقد اليوم الخميس .

وقال مصدر فى اتحاد الأثقال، أن اللجوء إلى الاستئناف فى المحكمة الدولية للبت النهائى في شهر أكتوبر القادم لتقديم ملف الاستئناف كما حدد الاتحاد الدولى مسبقا بإعطاء مهلة للاتحاد المصرى من أجل تقديم ملف مقنع لتخفيف العقوبة خلال 21 يوما منذ 12 سبتمبر الجارى.

وتسبب قرار إيقاف مصر فى حرمان أبطال الأثقال من المشاركة فى بطولة العالم الأخيرة فى تايلاند .

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وكان من المقرر أن تغادر البعثة من معسكر أذربيجان إلى تايلاند، إلا أن توصية الاتحاد الدولى فى المكتب التنفيذى حرمت مصر من المشاركة وعادت البعثة .

الجدير بالذكر أن 7 عينات إيجابية تم إثباتها فى البطولة الأفريقية التى نظمتها مصر عام 2016، ما تسبب فى حرمان مصر من المشاركات العالمية وتهديد المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020.