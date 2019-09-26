شكرا لقرائتكم بث مباشر مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي اليوم الخميس 26-9-2019 فى البطولة العربية اون لاين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بث مباشر مباراة الاتحاد السكندرى والعربى الكويتى اليوم الخميس 26-9-2019 فى البطولة العربية اون لاين بدون تقطيع



بث مباشر مباراة الاتحاد السكندرى والعربى الكويتى اليوم الخميس 26-9-2019 فى البطولة العربية اون لاين بدون تقطيع حيث يواجه زعيم الثغر العربى الكويتى فى السابعة من مساء اليوم على استاد برج العرب فى إياب الدور الـ32 للبطولة العربية.

بث مباشر مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي اليوم فى البطولة العربية



بث مباشر مباراة الاتحاد السكندرى والعربى الكويتى حيث يرغب مدرب الاتحاد السكنردى المخضرم طلعت يوسف فى تحقيق الإنتصارا وضمان الصعود لدور الـ16 من البطولة خاصة وأنه نجح فى الفوز بلقاء الذهاب بهدف مقابل للاشئ أحرزه خالد قمر من ضربة جزاء ، إلا أنه رفض الإستهانة بالخصم مفضلا اللعب بجدية لتحقيق الإنتصار يعيد الإتزان السريع للفريق قبل خوض مباريات الأسبوع الثانى للدورى بعد الخسارة فى الأسبوع الأول أمام الزمالك بهدف مقابل للاشئ .

مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي فى البطولة العربية اون لاين



مشاهدة مباراة الاتحاد السكندرى ضد العربى الكويتى اون لاين حيث حرص طلعت يوسف خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا عقب مباراة الزمالك على تجهيز جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا فى اللقاء الأخير على رأسهم احمد رفعت ورزاق سيسيه اللذان لم يشاركا نظرا للإتفاق المسبق بين إداراتى الزمالك والإتحاد بعد إشراك اللاعبان المعاران من الأبيض للفريق الأخضر .

Advertisements

الاتحاد السكندري والعربي الكويتي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع



مشاهدة مباراة الاتحاد السكندرى ضد العربى الكويتى فى البطولة العربية اليوم حيث يخوض زعيم الثغر اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى : عماد السيد،خط الدفاع،السيد سالم ، محمد أنور ، محمود رزق ، أسامة العزب،خط الوسط : نور السيد ، أحمد نبيل مانجا ، أحمد رفعت ، رزاق سيسيه،خط الهجوم : خالد قمر ، إيمانويل أوكوي.

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي اليوم بدون تقطيع



مشاهدة مباراة الاتحاد ضد العربى الكويتى يالا شوت حيث وافق مسئولو الإتحاد العربى فى وقت سابق على تقديم اللقاء لمدة 24 ساعة بناء على رغبة الجهات الأمنية لرغبة مسئولى الإتحاد السكندرى على حضور الجماهير للمباراة .