شكرا لقرائتكم إصابة حسام عاشور خلال مران الأهلى اليوم بملعب التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسقط عاشور علي الارض إثر كرة قوية ارتطمت بقدمه وغادر اللاعب أرض الملعب عدة دقائق تلقي فيها العلاج من قبل الجهاز الطبي للفريق قبل أن يشارك في المران مرة ثانية.
ويستعد الأهلي لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بعد غد السبت في إياب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب.
كان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة في غينيا الاستوائية أحرزهما صلاح محسن و وليد سليمان.
يشهد لقاء الأهلى أمام كانو سبورت حضور 5 آلاف مشجع فى اللقاء المقرر إقامته باستاد برج العرب بالإسكندرية.
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