شكرا لقرائتكم إصابة حسام عاشور خلال مران الأهلى اليوم بملعب التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خلال مران فريق النادي الأهلي اليوم تعرض حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة بسيطة علي ملعب التتش. وسقط عاشور علي الارض إثر كرة قوية ارتطمت بقدمه وغادر اللاعب أرض الملعب عدة دقائق تلقي فيها العلاج من قبل الجهاز الطبي للفريق قبل أن يشارك في المران مرة ثانية. ويستعد الأهلي لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بعد غد السبت في إياب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب. Advertisements كان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة في غينيا الاستوائية أحرزهما صلاح محسن و وليد سليمان. يشهد لقاء الأهلى أمام كانو سبورت حضور 5 آلاف مشجع فى اللقاء المقرر إقامته باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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