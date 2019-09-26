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شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون فوت .. بطل السنغال يرفض عرض الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيون فوترفض مسئولو نادي جينيراسيون فوت السنغالى، طلب نادي الزمالك بتحمل أبناء ميت عقبة تكاليف إقامة الفريق السنغالي فى الإسكندرية، من أجل الموافقة على نقل المباراة من ستاد بتروسبورت إلى ستاد برج العرب، وإقامة المواجهة يوم الأحد القادم بدلا من بعد غد السبت، فى إياب دور الـ 32 لدورى أبطال إفريقيا.
وقال مصدر بنادى الزمالك، إن مسئولى القلعة البيضاء، عرضوا على الفريق السنغالى من خلال مخاطبة اتحاد الكرة المصرى مع نظيره السنغالى، بتحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالى فى الإسكندرية، لنقل المباراة وتأجيلها لمدة 24 ساعة ولكن بطل السنغال رفض هذا الأمر حتى اللحظة الحالية.
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