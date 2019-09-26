شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون فوت .. بطل السنغال يرفض عرض الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيون فوت رفض مسئولو نادي جينيراسيون فوت السنغالى، طلب نادي الزمالك بتحمل أبناء ميت عقبة تكاليف إقامة الفريق السنغالي فى الإسكندرية، من أجل الموافقة على نقل المباراة من ستاد بتروسبورت إلى ستاد برج العرب، وإقامة المواجهة يوم الأحد القادم بدلا من بعد غد السبت، فى إياب دور الـ 32 لدورى أبطال إفريقيا.

وقال مصدر بنادى الزمالك، إن مسئولى القلعة البيضاء، عرضوا على الفريق السنغالى من خلال مخاطبة اتحاد الكرة المصرى مع نظيره السنغالى، بتحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالى فى الإسكندرية، لنقل المباراة وتأجيلها لمدة 24 ساعة ولكن بطل السنغال رفض هذا الأمر حتى اللحظة الحالية.

وأوضح مسئولو جينيراسيون إنهم سيخوضون اليوم، التدريبات بشكل طبيعى على ملعب فندق إقامتهم فى مدينة نصر ثم سيخوضون المران الأخير غداً فى بتروسبورت استعدادا للمباراة.

الجدير بالذكر أن الزمالك أخطر مسئولو جينيراسيون بتأجيل اللقاء وتمسك مسئولى النادى السنغالى بإقامة المباراة فى موعدها المحدد مسبقا وهو السبت القادم مستندين إلى الخطاب المرسل لهم من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن مكان إقامة اللقاء وموعده، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بطل السنغال على الزمالك بهدفين مقابل هدف.