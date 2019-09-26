شكرا لقرائتكم في عصر المحترفين.. الشباب "أزمة" اتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث اتحاد جدة عن إيقاف تفوق الشباب عليه في الموسمين الماضيين خلال مواجهاتهما بدوري المحترفين السعودي حينما يحل ضيفاً ثقيلاً عليه في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعرف الاتحاد طعم الفوز على الشباب في آخر 4 مباريات جمعتهما بالدوري، حيث خسر مباراتين وتعادلا في مثلهما. وكان آخر فوز اتحادي على الشباب يعود لعام 2017 حينما انتصر عليه في الرياض بثنائية نظيفة سجلها عدنان فلاتة والمصري محمود عبدالمنعم "كهربا".

المصري كهربا في لقاء سابق ضد الشباب

ويتفوق الشباب في مواجهاته أمام الاتحاد في الدوري منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009، حيث فاز في 8 مباريات مقابل 7 خسائر وتعادلا في 7 مباريات.

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وكانت أول مواجهة بين الفريقين في دوري المحترفين السعودي والتي كانت في موسم 2008-2009 انتهت لصالح الاتحاد، حيث فاز ذهاباً في جدة 2-1، واكتسح الشباب إياباً في الرياض بنتيجة 4-صفر.

وتعتبر أطول سلسلة عدم خسارة في مواجهاتهما لصالح الشباب الذي لم يخسر في 8 مباريات متتالية ابتداءً من موسم 2009-2010 حتى موسم 2010-2011 حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 4 مواجهات.

ناصر الشمراني في لقاء الشباب والاتحاد في الموسم الماضي

ويتصدر مهاجم الشباب السابق ناصر الشمراني الذي سبق أن خاض تجربة قصيرة مع الاتحاد في الموسم الماضي هدافي مواجهة الفريقين بتسجيله 12 هدفاً، في حين يعتبر مهاجم الاتحاد السابق محمد سويد الأكثر تسجيلاً في شباك الشباب بواقع 10 أهداف.