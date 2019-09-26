شكرا لقرائتكم تفوق أهلاوي في مباريات النصر خلال العقد الأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع أهلي جدة لمواصلة تفوقه على النصر خلال مبارياتهما منذ انطلاق دوري المحترفين حينما يلتقيان يوم الجمعة على ستاد الجوهرة المشعة، في قمة مباريات المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الأهلي في إيقاف تفوق النصر في موسمي 2016-2017 و2017-2018، حينما فاز ذهاباً في الرياض بثنائية نظيفة ساهمت في إقالة الأوروغوياني دانييل كارينيو مدرب النصر من منصبه، في حين حقق النصر الفوز في مواجهة الاياب بنتيجة 2-1.

ويتفوق الأهلي على النصر في عدد مرات الفوز في لقاءات الفريقين منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009، إذ انتصر 8 مرات وخسر 7 مرات وتعادلا 7 مباريات.



وبدأت مواجهاتهما في دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 حيث انتهت المواجهة بفوز النصر 2-1 سجلها البرازيلي إلتون جوزيه والبنيني رزاق أوموتويزي، وسجّل للأهلي حسن الراهب، وفي مواجهة الإياب فاز الأهلي بذات النتيجة سجلها حسن الراهب ومحمد مسعد وسجل للنصر البرازيلي إيدير غاوتشو.

وفي الموسم الذي يليه تعادلا ذهاباً 3-3 سجل للأهلي حسن الراهب والأرجنتيني خافيير توليدو وصاحب العبدالله، وسجل للنصر الأرجنتيني فيكتور فيغاروا "هدفين" وريان بلال، وتعادلا إياباً 1-1، سجل للنصر أحمد عباس، وسجل للأهلي البرازيلي فيكتور سيموس.

وفي موسم 2010-2011 فاز النصر ذهاباً 2-1 سجلها ريان بلال والروماني أوفيدو بيتري، وسجل للأهلي حسن الراهب، وتعادلا سلبياً في مواجهة الإياب.

وفي موسم 2011-2012 فاز الأهلي ذهاباً 2-0، سجلها البرازيلي سيموس، وكرر فوزه اياباً بنتيجة 3-1 سجلها العماني عماد الحوسني والبرازيلي مارسيليو كماتشو وتيسير الجاسم، وسجل للنصر محمد السهلاوي.

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وفي موسم 2012-2013 فاز الأهلي ذهاباً 2-1 سجلها تيسير الجاسم ومصطفى بصاص، وسجل للنصر البرازيلي رافائيل باستوس، وتعادلا إياباً 2-2 سجل للأهلي العماني عماد الحوسني "هدفين"، وسجل للنصر باستوس واليوناني خاريستياس.

وفي موسم 2013-2014 تعادلا ذهاباً سلبياً، وفاز النصر في مواجهة الإياب بنتيجة 3-1 سجلها البرازيلي إلتون برانداو ويحيى الشهري وحسن الراهب، وسجل للأهلي تيسير الجاسم.

وفي موسم 2014-2015 فاز الأهلي ذهاباً بنتيجة 2-1 سجلها الاسباني داني كينتانا والسوري عمر السومة، وسجل هدف النصر الوحيد محمد السهلاوي، وكرر الأهلي تفوقه اياباً بفوزه 4-3 سجلها السوري عمر السومة "هاتريك" والمدافع أسامه هوساوي، وسجل للنصر محمد السهلاوي "هاتريك".



وفي موسم 2015-2016 واصل الأهلي تفوقه عقب فوزه ذهاباً 4-2 سجلها السوري عمر السومة "هاتريك" وإسلام سراج، وسجل هدفي النصر البولندي أدريان ميرزفسكي والمدافع عمر هوساوي، وتعادلا اياباً 1-1، سجل للأهلي البرازيلي أنطونيو ماركينيوس وسجل مواطنه ماركينيوس غابرييل هدف النصر.

وفي موسم 2016-2017 فاز النصر ذهاباً بهدف نظيف سجله لاعبه البارغوياني فيكتور أيالا، وكرر تفوقه بفوزه اياباً 2-صفر، سجلها يحيى الشهري ونايف هزازي.

وفي 2017-2018 تعادلا ذهاباً 1-1 سجل للأهلي اليوناني فيتفاتزيديس وسجل للنصر الليبيري ويليام جيبور، وفاز النصر إياباً 3-1 سجلها عبدالعزيز الجبرين والبرازيلي ليوناردو بيريرا والمغربي محمد فوزير، وسجل هدف الأهلي الوحيد اليوناني فيتفاتزيديس.

وفي الموسم الماضي فاز الأهلي ذهاباً 2-صفر سجلها دجانيني تافاريس وعمر السومة، وفي الاياب فاز النصر 2-1 سجلها مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، وسجّل للأهلي السوري عمر السومة.