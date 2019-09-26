شكرا لقرائتكم أبها يقتنص فوزاً ثميناً أمام الاتفاق بهدف عتوشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص أبها فوزاً ثميناً من أمام ضيفه الاتفاق بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، في افتتاح المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الاتفاق مسلسل الخسائر بعد تلقيه هزيمته الثانية على التوالي بعد خسارته أمام الفيصلي في المرحلة السابقة بذات النتيجة، في حين عوض أبها خسارته السابقة أمام العدالة 2-1.

وشهدت المباراة أفضلية للاتفاق الذي فرض سيطرته إلا أنه وجد صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع المنظم باستثناء هجمة وحيدة لمهاجمه البرازيلي روجيرو كوتينيو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء أبها الذي شكل خطراً كبيراً على مرمى الاتفاق بالهجمات المرتدة السريعة والتي كاد من خلالها لاعبه التونسي كريم العواضي أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من مواطنه سعد بقير ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الجزائري رايس مبولحي الذي أبعدها بصعوبة.

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ورد الاتفاق سريعاً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي روجيرو الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله السنغالي سليمان دوكارا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المغربي عبدالعال المحمدي الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل أبها اعتماده على الهجمات المرتدة وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه صالح آل عباس الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله سعد بقير ليواجه المرمى ويصطدم بالمدافع عبدالله الخطيب الذي اعترض طريقه وأبعد الكرة.

وعند الدقيقة 90+4 نجح المغربي أمين عتوشي مدافع أبها من تسجيل هدف الفوز بعدما حول عرضية زميله عمّار النجّار بقدمه لتستقر في شباك الحارس الاتفاق رايس مبولحي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز السادس مؤقتاً، في حين بقي الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط ليتراجع إلى المركز السابع مؤقتاً.