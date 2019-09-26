سجل الميداليات العربية في النسخ السابقة







اسماء السيد - في ما يأتي الميداليات العربية في تاريخ بطولة العالم لألعاب القوى منذ النسخة الأولى في هلسنكي عام 1983 حتى الأخيرة في لندن 2017: - هلسنكي 1983 - المغربي سعيد عويطة (برونزية سباق 1500 م) - روما 1987 - الصومالي عبدي بيل (ذهبية سباق 1500 م) المغربي سعيد عويطة (ذهبية 5 آلاف م) الجيبوتي أحمد صلاح (فضية الماراتون) - طوكيو 1991 - الجزائري نور الدين مرسلي (ذهبية سباق 1500 م) الجزائرية حسيبة بولمرقة (ذهبية سباق 1500 م) المغربي إبراهيم بوطيب (برونزية سباق 5 آلاف م) المغربي خالد السكاح (برونزية سباق 10 آلاف م) الجيبوتي أحمد صلاح (فضية سباق الماراتون) الجزائري عز الدين براهمي (برونزية سباق 3000 م موانع) - شتوتغارت 1993 - الجزائري نور الدين مرسلي (ذهبية سباق 1500 م) الصومالي عبدي بيل (برونزية سباق 1500 م) الجزائرية حسيبة بولمرقة (برونزية سباق 1500 م) - غوتبورغ 1995 - الجزائري نور الدين مرسلي (ذهبية سباق 1500 م) الجزائرية حسيبة بولمرقة (ذهبية سباق 1500 م) السورية غادة شعاع (ذهبية السباعية) المغربي هشام الكروج (فضية سباق 1500 م) المغربي خالد بولامي (فضية سباق 5 آلاف م) المغربي خالد السكاح (فضية سباق 10 آلاف م) المغربية زهرة واعزيز (برونزية سباق 5 آلاف م) السعودي سعد الشمري (برونزية سباق 3 آلاف م موانع) - أثينا 1997 - المغربي هشام الكروج (ذهبية سباق 1500 م) المغربية نزهة بدوان (ذهبية سباق 400 م حواجز) المغربي خالد بولامي (فضية سباق 5 آلاف م) المغربي صلاح حيسو (برونزية سباق 10 آلاف م) - إشبيلية 1999 - المغربي هشام الكروج (ذهبية سباق 1500 م) المغربي صلاح حيسو (ذهبية سباق 5 آلاف م) المغربية نزهة بدوان (فضية سباق 400 م حواجز) المغربية زهرة واعزيز (فضية سباق 5 آلاف م) المغربي علي الزين (برونزية سباق 3 آلاف م موانع) الجزائري جابر سعيد القرني (برونزية 800 م) السورية غادة شعاع (برونزية السباعية) - إدمونتون 2001 - المغربي هشام الكروج (ذهبية سباق 1500 م) المغربية نزهة بدوان (ذهبية سباق 400 م حواجز) المغربي علي الزين (فضية سباق 3 آلاف م موانع) - باريس 2003 - الجزائري سعيد جابر القرني (ذهبية 800 م) المغربي هشام الكروج (ذهبية سباق 1500 م) المغربي جواد غريب (ذهبية سباق الماراتون) القطري سيف سعيد شاهين (ذهبية سباق 3 آلاف م موانع) Advertisements المغربي هشام الكروج (فضية سباق 5 آلاف م) - هلسنكي 2005 - البحريني رشيد رمزي (ذهبية سباق 800 م) البحريني رشيد رمزي (ذهبية سباق 1500 م) القطري سيف سعيد شاهين (ذهبية سباق 3 آلاف م موانع) المغربي جواد غريب (ذهبية سباق الماراتون) المغربي عادل الكاوش (فضية سباق 1500 م) المغربية حسناء بنحسي (فضية سباق 800 م) - أوساكا 2007 - البحرينية مريم يوسف جمال (ذهبية سباق 1500 م) البحريني رشيد رمزي (فضية سباق 1500 م) القطري مبارك حسن الشامي (فضية سباق الماراتون) المغربية حسناء بنحسي (فضية سباق 800 م) التونسي حاتم غولة (برونزية سباق 20 كلم مشيا) - برلين 2009 - البحريني يوسف سعد كامل (ذهبية سباق 1500 م) البحرينية مريم يوسف جمال (ذهبية سباق 1500 م) البحريني يوسف سعد كامل (برونزية سباق 800 م) القطري جيمس كواليا كروي (برونزية سباق 5 آلاف م) - دايغو 2011 - التونسية حبيبة لغريبي (ذهبية سباق 3 آلاف م موانع) السوداني أبو بكر كاكي (فضية سباق 800 م) - موسكو 2013 - القطري معتز برشم (فضية الوثب العالي) الجيبوتي عين الله سليمان (برونزية 800 م) - بكين 2015 - التونسية حبيبة لغريبي (فضية سباق 3 آلاف م موانع) المصري إيهاب عبد الرحمن (فضية رمي الرمح) المغربي عبد العاطي إيغيدير (برونزية سباق 1500 م) البحرينية أونيس كيروا (برونزية الماراتون) - لندن 2017 - البحرينية روز شيليمو (ذهبية الماراتون) القطري معتز برشم (ذهبية الوثب العالي) المغربي سفيان البقالي (فضية 3 آلاف م موانع) البحرينية سلوى عيد ناصر (فضية 400 م) القطري عبد الإله هارون (برونزية 400 م) السوري مجد الدين غزال (برونزية الوثب العالي) - الترتيب العام للدول العربية - * المغرب: 29 ميدالية (10 ذهبيات و12 فضية و7 برونزيات) * البحرين: 10 ميداليات (6 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان) * الجزائر: 9 ميداليات (6 ذهبيات و3 برونزيات) * قطر: 7 ميداليات (3 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان) * تونس: 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) * سوريا: 3 ميداليات (ذهبية وبرونزيتان) * الصومال: ميداليتان (ذهبية وبرونزية) * جيبوتي: ثلاث ميداليات (فضيتان وبرونزية) * السودان: ميدالية واحدة (فضية) * مصر: ميدالية واحدة (فضية) * السعودية: ميدالية واحدة (برونزية)

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