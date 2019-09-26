اسماء السيد - في ما يلي الأرقام القياسية العالمية للرجال والسيدات في مسابقات ألعاب القوى قبل انطلاق بطولة العالم 2019 في الدوحة الجمعة:
- رجال -
100 م: الجامايكي أوساين بولت 9,58 ثوان في 16 آب/أغسطس 2009 في برلين
200 م: الجامايكي أوساين بولت 19,19 ثانية في 20 آب/أغسطس 2009 في برلين
400 م: الجنوب إفريقي وايد فان نيكرك 43,03 ث في 14 آب/أغسطس 2016 في ريو دي جانيرو
800 م: الكيني ديفيد روديشا 1:40,19 دقيقة في 9 آب/أغسطس 2012 في لندن
1500 م: المغربي هشام الكروج 3:26,00 دقيقة في 14 تموز/يوليو عام 1998 في روما
5 آلاف م: الاثيوبي كينينيسا بيكيلي 12:37,35 دقيقة في 31 أيار/مايو 2004 في هينغيلو
10 آلاف م: الاثيوبي كينينيسا بيكيلي 26:17,53 د في 26 آب/أغسطس 2005 في بروكسل
الماراتون: الكيني إيليود كيبشوغي 2.01:39 ساعة في 18 أيلول/سبتمبر 2018 في برلين
3 آلاف م موانع: القطري سيف سعيد شاهين 7:53,63 دقيقة في 3 أيلول/سبتمبر 2004 في بروكسل
110 م حواجز: الأميركي اريس ميريت 12,80 ثانية في 7 أيلول/سبتمبر 2012 في بروكسل
400 م حواجز: الأميركي كيفن يانغ 46,78 ثانية في 6 آب/أغسطس 1992 في برشلونة
الوثب العالي: الكوبي خافيير سوتومايور 2,45 م في 27 تموز/يوليو 1993 في سلمنقة
القفز بالزانة: الفرنسي رينو لافيلني 6,16 م في 15 شباط/فبراير 2014 في دانييتسك
الوثب الطويل: الأميركي مايك باول 8,95 م في 30 آب/أغسطس 1991 في طوكيو
الوثبة الثلاثية: البريطاني جوناثان إدواردز 18,29 م في 7 آب/أغسطس 1995 في غوتبورغ
الكرة الحديد: الأميركي راندي بارنز 23,12 م في 20 أيار/مايو 1990 في لوس انجليس
القرص: الألماني الشرقي يورغن شولت 74,08 م في 6 حزيران/يونيو 1986 في نويبراندنبورغ
المطرقة: السوفياتي يوري سيديخ 86,74 م في 30 آب/أغسطس 1986 في شتوتغارت
الرمح: التشيكي يان زيليزني 98,48 م في 25 أيار/مايو 1996 في يينا (ألمانيا)
20 كلم مشيا: الياباني يوسوكي سوزوكي 1.16:36 ساعة في 15 آذار/مارس 2015
50 كلم مشيا: الفرنسي يوهان دينيز 3.32:33 ساعات في 15 آب/أغسطس 2014 في زوريخ
4 مرات 100 م: جامايكا 36,84 ثانية في 11 آب/أغسطس 2012 في لندن
4 مرات 400 م: الولايات المتحدة 2:54,29 دقيقة في 22 تموز/يوليو 1993 في شتوتغارت
العشارية: الفرنسي كيفن ماير 9126 نقطة في 16 أيلول/سبتمبر 2018 في تالانس
- سيدات -
100 م: الأميركية فلورنس غريفيث جوينر 10,49 ثوان في 16 تموز/يوليو 1988 في انديانابوليس
200 م: الأميركية فلورنس غريفيث جوينر 21,34 ثانية في 29 أيلول/سبتمبر 1988 في سيول
400 م: الألمانية الشرقية ماريتا كوخ 47,60 ث في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1985 في كانبيرا
800 م: التشيكوسلافاكية يارميلا كراتوشفيلوفا 1:53,28 دقيقة في 26 تموز/يوليو 1983 في ميونيخ
1500 م: الاثيوبية غينزيبي ديبابا 3:50,07 دقائق في 17 تموز/يوليو 2015 في موناكو
5 آلاف م: الاثيوبية تيرونيش ديبابا 14:11,15 دقيقة في 6 حزيران/يونيو 2008 في اوسلو
10 آلاف م: الاثيوبية ألماز ايانا 29:17,45 دقيقة في 12 آب/أغسطس 2016 في ريو
الماراتون: البريطانية باولا رادكليف 2.15:25 ساعتين في 13 نيسان/أبريل 2003 في لندن
3 آلاف م موانع: الكينية بياتريس شيبكوتش 8.44.32 دقيقة في موناكو في 18 تموز/يوليو 2018
100 م حواجز: الأميركية كندرا هاريسون 12,20 ثانية في 22 تموز/يوليو 2016 في لندن
400 م حواجز: الأميركية دليلة محمد 52.20 ثانية في دي موان في 28 تموز/يوليو 2019
الوثب العالي: البلغارية ستيفكا كوستادينوفا 2,09 مترين في 30 آب/أغسطس 1987 في روما
القفز بالزانة: الروسية ييلينا ايسينباييفا 5,06 في 28 آب/أغسطس 2009 في زوريخ
الوثب الطويل: السوفياتية غالينا تشيستياكوفا 7,52 م في 11 حزيران/يونيو 1988 في لينينغراد
الوثبة الثلاثية: الأوكرانية اينيسا كرافتس 15,50 م في 10 آب/أغسطس 1995 في غوتبورغ
الكرة الحديد: السوفياتية ناتاليا ليسوفسكايا 22,63 م في 7 حزيران/يونيو 1987 في موسكو
رمي القرص: الألمانية الشرقية غابرييل راينش 76,80 م في 9 تموز/يوليو 1988 في نويبراندنبورغ
رمي المطرقة: البولندية أنيتا فلودارتسيك 82,98 م في 28 آب/أغسطس 2016 في وارسو
رمي الرمح: التشيكية باربورا سبوتاكوفا 72,28 م في 13 ايلول/سبتمبر 2008 في شتوتغارت
20 كلم مشيا: الصينية ليو هونغ 1.24:38 ساعة في 6 حزيران/يونيو 2015 في لا كورونيا
50 كلم مشيا: الصينية ليو هونغ 3.59.15 ساعة في 9 اذار/مارس 2019
4 مرات 100 م: الولايات المتحدة 40,82 ثانية في 10 آب/أغسطس 2012 في لندن
4 مرات 400 م: الاتحاد السوفياتي 3:15,17 دقائق في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1988 في سيول
السباعية: الأميركية جاكي جوينر-كيرسي 7291 نقطة في 23-24 أيلول/سبتمبر 1988 في سيول.
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