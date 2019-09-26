نتيجة مباراة الهلال والتعاون اليوم الدوري السعودي للمحترفين خربين يتعادل

ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي تحمل مسمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان يلتقي مساء اليوم الخميس فريقا الهلال والتعاون في واحدة من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين، خاصة وأن كليهما يسعى للفوز بالمباراة من أجل الحصول على نقاط الفوز، في المباراة التي ستقام أحداثها على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

الهلال استطاع حتى الآن أن يحتل جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد انقضاء أول أربعة أسابيع من عمر المسابقة، ويحتل الهلال المركز الأول برصيد عشر نقاط جمعهم الزعيم السعودي من الفوز في 3 مباريات والتعادل في واحدة.

أما فريق التعاون فقد خاض حتى الآن في دوري هذا الموسم مبارتين فقط، واستطاع خلالهما أن يجني الفريق أربع نقاط، وله مبارتين مؤجلتين مع الاتحاد والرائد، لذا فإن التعاون يطمح في الفوز في مباراة اليوم من أجل الاقتراب من المربع الذهبي، خصوصاً وأن الفريق حالياً يحتل المركز العاشر.

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موعد مباراة الهلال والتعاون

ومن المقرر أن يتم إقامة مباراة الهلال والتعاون في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون

وستقوم قناة KSA SPORTS HD1 بالنقل الحي والمباشر لمباراة الهلال والتعاون مساء اليوم بصوت المعلق فهد العتيبي.

نتيجة مباراة الهلال والتعاون

مرت حتى الآن 25 دقيقة على بداية المباراة والنتيجة هي التعادل الإيجابي بهدف لمثله، التعاون تقدم عن طريق أميسي في الدقيقة الرابعة، إلا أن السوري خربين تمكن من تسجيل التعادل في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.