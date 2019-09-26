الهلال يواجه التعاون في المرحلة الخامسة من دوري بن سلمان لكرة القدم

مواجهة نارية للغاية بين الزعيم والسكري ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب محيط الرعب معقل الموج الأزرق، حيث ستكون الفرصة سانحة أمام أصحاب الأرض للتغلب على الخصم الذي حرمهم من الاحتفاظ باللقب المحلي، وسيتم انطلاقة اللقاء الحاسم الهلال ضد التعاون مساء اليوم الخميس في تمام الثامنة وربع بتوقيت الرياض، السابعة وربع بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعته عبر قناة ksa sport hd1 بالاستوديو التحليلي وكوكبة من أبرز المحللين الفنيين لتوضيح كافة الأمور الإيجابية والسلبية بكل فريق للجمهور المتحمس.

ويتصدر الحوت الأزرق جدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط بعدما خاض أربع مباريات، فيما يقبع فخر القصيم بالمركز العاشر برصيد 4 نقاط لكنه لم يلعب سوى مواجهتين فقط، الجدير بالذكر أن الفريقان تقابلا في 18 لقاء من قبل تاريخياً وكانت الأفضلية كاسحة لنادي القرن الآسيوي بعدما أنتصر 12 مرة مقابل تلقيه هزيمتين وحضر التعادل 4 مرات بينهما.

مباراة الهلال والتعاون

تأكد غياب الظهير الأيسر للتعاون إبراهيم الزبيدي عن صفوف فريقه في الموقعة الكبيرة لمعاناته من شد في عضلة الساق سيغيب على إثرها.

تشكيلة الهلال الرسمية هي: عبد الله المعيوف – ياسر الشهراني – هيون سوو – عبد الله الحافظ – محمد البريك – كويلار – نواف العابد – سالم الدوسري – جيوفينكو – كارلوس إدواردو – عمر خربين.