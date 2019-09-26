تقديم مباراة الهلال والتعاون في الجولة الخامسة من الدوري السعودي

مباراة الهلال والتعاون اليوم، يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة المشوقة التي تجمع بين الهلال والتعاون في إطار المرحلة الخامسة من بطولة دوري بن سلمان وذلك مساء الخميس الساعة الثامنة وربع بتوقيت الرياض على ستاد جامعة الملك سعود، ويحاول كلا الفريقين تقديم أداء جيد وحصد الثلاث نقاط لمواصلة مشوارهم بالمسابقة المحلية الهامة.

وكما يعلم المشاهدين فإن السكري سيدخل تلك المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من إقصاء الزعيم من نصف نهائي الكأس بخماسية نظيفة قبل أن يكرر تفوقه عليه بالدوري السعودي في اللقاء الذي كان السبب الرئيسي في تتويج النصر باللقب، وسيحاول لاعبو الأزرق نسيان ما حدث مؤخراً والانتصار على المنافس الصعب مستغلاً عاملي الأرض والجمهور المساند لهم.

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مباراة الهلال والتعاون

يُذكر إن كارلوس إدواردو هو الهداف التاريخي في مباريات الفريقان بعدما سجل 4 أهداف، كما وكشف رازفان لوشيسكو المدير الفني عن غياب نجمي الفريق سلمان الفرج وأندريه كاريلو بداعي الإصابة، حيث سيواصل اللاعبان البرنامج التأهيلي الخاص بهم من أجل اكتمال شفائهم والعودة لخوض اللقاءات المقبلة مع عودة لاعب الوسط عبد الله عطيف لمساعدة زملاءه بعد تأكد جاهزيته للمشاركة رفقة ناديه.

الهلال والتعاون الجولة الخامسة

آخر مواجهة للهلال كانت أمام اتحاد جدة في الكلاسيكو السعودي وتمكن الزعيم من الفوز بثلاثية ليعتلي صدارة الترتيب، فيما تغلب التعاون على العدالة ويحتل المركز العاشر.

التشكيل الأساسي لأصحاب الأرض جاء كالآتي: حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، خط الدفاع: ياسر الشهراني – هيون سوو – عبد الله الحافظ – محمد البريك، الوسط: كويلار – نواف العابد – سالم الدوسري، ثلاثي الهجوم: جيوفينكو – كارلوس إدواردو – عمر خربين.