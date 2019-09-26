متابعة نتيجة مباراة العين والوصل كلاسيكو كأس الخليج العربي

تنطلق بعد قليل مباراة العين والوصل في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي، والتي قد انطلقت مساء اليوم، في مباراة هي قمة منافسات هذه الجولة، حيث تحمل هذهالمباراة رقم 90 بين الوصل والعين في ملعب زعبيل.

ويأمل الفريقان تحقيق الفوز في مباراة القمة مساء اليوم، خاصة وأن مباريات الفريقين عادة ما تشهد حماسة شديدة، بالإضاة إلى أن الفريقين لديهما القاعدة الجماهيرية الأكبر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال ال 89 مباراة السابقة بين العين والوصل تمكن فريق العين الفوز في 40 مباراة، فيما فاز الوصل في 27 مباراة، فيما كان التعادل نتيجة 22 مباراة، لذا فإن جماهير الفريقان يأملان في تحقيق الفوز، من أجل العودة سعداء من هذه القمة.

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الوصل لم يتمكن من الفوز على العين في آخر 10 سنوات سوى مرة وحيدة بالدوري في موسم 2017/2016، حيث استطاع وقتها الوصل أن يفوز على العين بنتيجة 4-3، فيما يتفوق العين على الوصل في المواجهات المباشرة أمام الوصل، حيث فاز عليه في آخر مرة على ملعب مباراة اللية بنتيجة 3-1، كما فاز عليه إياباً بنتيجة 5-1، أما الفهود فقد تمكنوا من الفوز الموسم الماضي على العين بنتيجة 5-1 في مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس رئيس الدولة.

موعد مباراة العين والوصل والقنوات الناقلة

وسنتطلق في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة مباراة الكلاسيكو بين العين والوصل، كما ستقوم قناة أبوظبي الرياضية الأولى بالنقل الحي والمباشر للمباراة عبر شاشتها.

نتيجة مباراة العين والوصل

استطاع نادي الوصل أن يتقدم عن طريق لاعبه ويليتون في الدقيقة الخامسة عشر من المباراة، إلا أن اللاعب تسوكاسا شيوتاني تعادل للعين في الدقيقة الثامنة عشر من المباراة.