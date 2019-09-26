نتيجة مباراة الاتحاد والعربي الكويتي اليوم كأس محمد السادس للأندية الأبطال

سيكون ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية مسرحاً لإقامة مباراة الاتحاد والعربي الكويتي في إطار منافسات إياب دور ال 32 من البطولة العربية للأندية الأبطال، والتي تحمل مسمى كأس الأمير محمد السادس، في مباراة ينتظرها جماهير زعيم الثغر من أجل مؤازرة فريقهم في مباراة اليوم بالبطولة العربية.

ويدخل فريق الاتحاد السكندري مباراة اليوم وعينه على التأهل لدور الستة عشر من أجل اسعاد جماهير الفريق، خاصة وأن نتيجة مباراة الذهاب تصب في مصلحة الفريق السكندري.

واستطاع الاتحاد أن يتلغب على فريق العربي الكويتي بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب التي كانت قد أقيمت بالكويت، لذا فإن الاتحاد السكندري يكفيه التعادل في مباراة اليوم من أجل التأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

أما فريق العربي الكويتي فيدخل مباراة اليوم وعينه على الفوز من أجل التأهل لدور الستة عشر من البطولة العربية للأندية، العربي الكويتي بحاجة للفوز بهدفين لهدف على الأقل من أجل التأهل لدور الستة عشر، لذا فإن المباراة بين الاتحاد السكندري والعربي الكويتي لن يكون سهلاً.

Advertisements

موعد مباراة الاتحاد والعربي الكويتي

وستقام مباراة الاتحاد والعربي الكويتي مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعربي الكويتي

وستقوم قناة أبوظبي الرياضية HD3 بنقل مباراة الاتحاد والعربي الكويتي على الهواء مباشرة، بصوت المعلق فهد عبدالرحمن.

نتيجة مباراة الاتحاد والعربي الكويتي

بدأت قبل قليل أحداث مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في إياب دور ال 32 من البطولة العربية للأندية الأبطال، وسنتابع وإياكم أهم أحداث المباراة.

وسجل اللاعب خالد قمر هدف الاتحاد الأول في الدقيقة الثامنة عشر من المباراة لتصبح النتيجة تقدم الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل.