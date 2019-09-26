شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية أحمد مدبولي لمواجهة بطل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن عوض الله عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، أن أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الفريق تعرض لكدمة فى القدم خلال المران الرئيسى. ويستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة أهلى بنى غازى فى الخامسة من مساء غدا الجمعة باستاد مصطفى بن جنات فى المنستير لحساب جولة الإياب من دور الــ32 بكأس العرب للأندية الأبطال. Advertisements وأضاف عوض الله فى تصريحات صحفية :”مدبولى تم التعامل معه بناء على تعليمات من الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى”، و خضع لجلسات علاج وتأهيل مكثف وشارك بشكل طبيعى فى المران الختامى مساء اليوم”. وأتم عضو الجهاز الطبى :”موقف مشاركة اللاعب فى المباراة بات يعود لوجهة نظر الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش.

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