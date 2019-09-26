فيديو.. خالد قمر يتقدم للاتحاد أمام العربى الكويتى بالهدف الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الاتحاد السكندرى بالهدف الأول على نظيره العربى الكويتى، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا، على استاد برج العرب فى إياب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية.
ونجح خالد قمر فى خطف هدف التقدم للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 18 بعدما نجح الإيفوارى رزاق سيسيه فى قطع الكرة والانطلاق ليمررها إلى قمر الذى توغل داخل منطقة جزاء العربى الكويتى وسددها فى اتجاه الشباك وحاول مدافعى الفريق الكويتى إخراج الكرة ولكن فى النهاية سكنت شباكهم.
ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى إلى تحقيق الانتصار وضمان الصعود لدور الـ16 من البطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بلقاء الذهاب بهدف مقابل لا شىء أحرزه خالد قمر من ضربة جزاء.
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