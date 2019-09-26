شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..رئيس المقاولون يدعم ذئاب الجبل قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على حضور مران الفريق اليوم الخميس استعدادا لمباراة سموحة التي ستقام بعد غد السبت في الجولة الثانية للدوري.

وعقد رئيس نادي المقاولون اجتماعا مع اللاعبين بحضور محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة لتحفيز اللاعبين والحديث معهم عن أهمية مواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الأولى أمام طلائع الجيش.

Advertisements

أبدى رئيس النادي ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لتحقيق طموحات النادي هذا الموسم مؤكدا على الدعم الكامل للفريق .

وتابع رئيس النادي والمشرف العام على الكرة المران ، وعقدا جلسة ثنائية للإطمئنان على أحوال الفريق وكافة التفاصيل الخاصة بالاستعداد لمباراة سموحة.