شكرا لقرائتكم خبر عن النصاب القانوني يؤجل البت فى أزمة الأثقال.. والمحكمة الدولية تفصل فى الأمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب عدم حضور رئيس الإتحاد الدولى للأثقال الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذى والذى كان من المقرر انعقاده اليوم فى تأجيل البت فى أزمة قرار إيقاف الاتحاد المصرى عن المشاركات الدولية .
وكشف مصدر فى الأثقال عن اللجوء إلى الاستئناف فى المحكمة الدولية للبت النهائى أكتوبر القادم لتقديم ملف الاستئناف كما حدد الاتحاد الدولى مسبقا بإعطاء مهلة للاتحاد المصرى من أجل تقديم ملف مقنع لتخفيف العقوبة خلال 21 يوما منذ 12 سبتمبر الجارى.
وتسبب قرار إيقاف مصر فى حرمان أبطال الأثقال من المشاركة فى بطولة العالم المقامة الأخيرة فى تايلاند .
وكان من المقرر أن تغادر البعثة من معسكر أذربيجان إلى تايلاند، إلا أن توصية الاتحاد الدولى فى المكتب التنفيذى حرمت مصر من المشاركة وعادت البعثة .
يذكر أن 7 عينات إيجابية تم إثباتها فى البطولة الأفريقية التى نظمتها مصر عام 2016، ما تسبب فى حرمان مصر من المشاركات العالمية وتهديد المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر النصاب القانوني يؤجل البت فى أزمة الأثقال.. والمحكمة الدولية تفصل فى الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.