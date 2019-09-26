شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وادى دجلة يتقدم على حرس الحدود بثنائية نظيفة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة وادى دجلة على حرس الحدود، بتقدم الفريق الدجلاوى بثنائية نظيفة، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز فى نسخته الجارية 2019 / 2020، افتتح دجلة الموسم بهزيمة من طنطا بهدف دون رد فى المقابل تعادل حرس الحدود مع المصرى 1/1.

دخل حرس الحدود، المباراة، بتشكيل مكون من: "أحمد السعدني فى حراسة المرمى وحسن مجدي، خالد سامي، محمد عبد الفتاح "تاحا"، عمرو الحلواني، عبد الله جمعة عواض، جاتوش بانوم، مصطفى جمال، علي زهدي، إبراهيما كونيه، أنتوني لوكاسا "توني".

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بينما ضم تشكيل وادى دجلة كلاً من: "محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، خالد رضا، محمود مرعى، يعقوبو، بودو، محمد رضا، محمد عبد العاطي، أحمد سعيد، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو، مروان حمدي.