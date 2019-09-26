شكرا لقرائتكم خبر عن 25 جنيه سعر تذكرة مباراة المصرى و بطل زنجبار و طرحها غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو النادي المصرى البورسعيدي أنه سيتم غداً الجمعة طرح تذاكر مباراة ماليندي بطل زنجبار فى إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

حدد مسئولو المصري مبلغ 25 جنيه سعر تذكرة الدرجة الموحدة و البالغ عددها 4400 تذكرة إلى جانب 50 جنيه سعر تذكرة المقصورة الأمامية والبالغ عددها 300 تذكرة.

سيتم طرح التذاكر للبيع النقدي للجمهور اعتباراً من الساعة الواحدة ظهرا غدا الجمعة وحتى الساعة السابعة مساء أو نفاذ التذاكر أيهما أقرب ، وفي حالة عدم نفاذ التذاكر سيتم طرح الكمية المتبقية بعد غد السبت اعتباراً من الساعة الحادية عشر صباحاً

كما حدد مسئولو المصري منافذ البيع لتذاكر بطل زنجبار و هي كالتالي :

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عدد ٣ منفذ بيع داخل ساحة المدرج البحري للاستاد من الداخل.

عدد ٣ منفذ بيع داخل النادي المصري (الضواحي 1 – النادي الاجتماعي).

كما تم تخصيص 300 تذكرة مخصصة للفريق الضيف والاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.