شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض : قادرين على إعادة هيبة المنتخب..ونمتلك جيل رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد معوض المدرب المساعد بمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن المهمة التى يتواجد بها ضمن جهاز حسام البدرى المدير الفني ستكون صعبة ، مطالباً الجميع بالإلتفاف ومساندة المنتخب فى الفترة المقبلة.

تابع معوض فى تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر أن الفترة المقبلة ستكون صعبة وسنعمل جاهدين على إعادة هيبة المنتخب وتصحيح الصورة بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر فى شهر يونيو و يوليو الماضيين.

أضاف معوض أن المنتخب يضم جيل رائع من اللاعبين وسنعمل على ضم وجوه جديدة من العناصر الشابة للمنتخب فى الفترة المقبلة خاصة أن هناك أكثر من لاعب مميز من صغار السن.

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عقد ظهر اليوم اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.