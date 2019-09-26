شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى سادس جولات دورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره حدائق الأهرام بنتيجة 28 /19 فى سادس جولات دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 للموسم المحلى 2019 / 2020.
شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، طلائع الجيش على جزيرة الورد بنتيجة 27 /17 و الطيران على الزهور بنتيجة 30 /28 والجزيرة على المعادى بنتيجة و الأهلى على سموحة بنتيجة 30 /24 و أصحاب الجياد على 6 أكتوبر بنتيجة 24 /20 , بينما تعادل سبورتنج مع البنك الأهلى بنتيجة 23 /23.
فيما تقام الجولة السابعة غدا الجمعة على صعيد الرجال فقط ، بمواجهات بين كلا من ، جزيرة الورد مع الزمالك و الحوار مع حدائق الأهرام و طلائع الجيش مع محافظة الفيوم و الزهور مع هليوبوليس و الأوليمبى مع الجزيرة و الطيران مع سموحة و المعادى مع أصحاب الجياد و الأهلى مع البنك الأهلى و 6 أكتوبر مع سبورتنج .
من المقرر أن تقام قرعة كأس مصر للموسم الجديد على صعيد المراحل السنية المختلفة يوم 19 أكتوبر المقبل فى مقر الاتحادات.
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