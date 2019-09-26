شكرا لقرائتكم خبر عن علاج حسام عاشور فى مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة بسيطة خلال مران الفريق اليوم الخميس علي ملعب التتش.
وسقط عاشور علي الارض إثر كرة قوية ارتطمت بقدمه وغادر اللاعب أرض الملعب عدة دقائق تلقي فيها العلاج من قبل الجهاز الطبي للفريق قبل أن يشارك في المران مرة ثانية.
ويستعد الأهلي لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بعد غد السبت في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب.
كان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة في غينيا الاستوائية أحرزهما صلاح محسن و وليد سليمان.
يشهد لقاء الأهلى أمام كانو سبورت حضور 5 آلاف مشجع فى اللقاء المقرر إقامته باستاد برج العرب بالإسكندرية.
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