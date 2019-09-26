الاتحاد التركي يصدر عقوبة بالإيقاف والغرامة ضد النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، العقوبة الموقعة على محمد النني متوسط ميدان بيشكتاش وذلك بعدما تعرض للطرد في أول ظهور رسمي مع الفريق أمام غازي عنتاب.
وقال موقع الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الخميس أن محمد النني تعرض لغرامة بقيمة 13 ألف ليرة تركية (37 ألف جنيه) بالإضافة إلى الإيقاف 3 مباريات.
وغاب النني عن مباراة بيشكتاش الماضية أمام باشاك شهير، التي أقيمت في الجولة الماضية من الدوري، وسيستمر غيابه وفقًا لهذه العقوبة أمام طرابزون سبور في 29 من الشهر الجاري، وألانيا سبور في 6 أكتوبر.
وانضم محمد النني إلى بيشكتاش لمدة عام على سبيل الإعارة بنية الشراء في الصيف المقبل في حالة موافقة الفريق التركي على القيمة المالية.
وينتظر محمد النني تحقيق أول فوز مع الفريق بعد الخسارة في الدوري والدوري الأوروبي خلال أول مباراتين له.
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