تقرير.. مشوار الطفلة هنا جودة ببطولة الجمهورية للكبار.. لم تخسر مطلقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

لم يكن تتويج الطفلة المعجزة هنا جودة مجرد صدفة، بالرغم من كونها لم تتجاوز الـ12 من عمرها، لكن البطلة المعجزة تقدم أداء رائع منذ مشاركاتها في بطولات الجمهورية لتنس الطاولة في منافسات تحت 15 و16 و18، لكنها فاجئت الجميع بأداءها الرائع عندما قارعت الكبار في منافسات البطولة ضمن مشاركاتها الأولى.

لقد استحوذ انتصار هنا جودة على فرح عبد العزيز لاعبة الزمالك صاحبة الـ27 عاما والمصنفة الثانية افريقيا بنتيجة 3-0 على إهتمام الجميع، لكن جودة قدمت نتائج رائع خلال مشوارها في البطولة بداية من دور الـ64، أهلها للصعود إلى منصة التتويج.

توجت جودة ببطولة الجمهورية لمنافسات تنس الطاولة للسيدات في مسابقات تحت 15 و16 و18 سنة، قبل أن تتوج ببطولة الجمهورية لمنافسات السيدات للدرجة الأولى.

خاضت هنا جودة لاعبة الأهلي، 10 مباريات خلال بطولة الجمهورية بداية من دور الـ64 بمنافسات البطولة وحتى تتويجها بالميدالية الذهبية والمركز الأول، لم تخسر سوى 4 أشواط فقط. وفازت بجميع مبارياتها.

حيث فازت في سبع مباريات بنتيجة 3-0، ومباراتين بنتيجة 3-1، ومباراة واحدة بنتيجة 3-2.

مشوارها في البطولة:

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بدأت هنا جودة مشوارها في بطولة الجمهورية لمنافسات السيدات من دور الـ64، حيث تغلبت على زينب سليمان لاعبة أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، لتواجه زميلتها بالاهلي مريم عبد القوي في دور الـ32 وتتغلب عليها بنفس النتيجة أيضا.

وتأهلت لاعبة الأهلي جودة إلى دور الـ16، والتي أقيمت بنظام المجموعات، حيث أسفرت القرعة عن 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 لاعبات، تتأهل اول وثاني كل مجموعة إلى دور الثمانية ببطولة الجمهورية للسيدات.

وأسفرت القرعة عن تواجد هنا جودة في المجموعة الرابعة التي تضمت ريم العراقي لاعبة الزمالك ويسرا حلمي لاعبة الأهلي وفجر شومان لاعبة المعادي، ونجحت جودة في التغلب عليهن جميعا، حيث فازت على ريم العراقي ويسرا حلمي بنتيجة واحدة 3-1، بينما تغلبت على فجر شومان لاعبة المعادي بنتيجة 3-0، لتحتل صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، لتتأهل لدور الثمانية برفقة ريم العراقي صاحبة المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وأسفرت قرعة دور الثمانية عن وجود هنا جودة في المجموعة الثانية وضمت مجموعتها زميلاتها بالأهلي وهن مريم هشام الهضيبي وشقيقتها مروة وسارة ياسر، وتغلبت جودة على مريم الهضيبي بنتيجة 3-2، بينما فازت على سارة ياسر ومروة الهضيبي بنتيجة واحدة 3-0، لتتصدر مجموعتها برصيد 6 نقاط لتتأهل ومعها مروة هشام إلى دور قبل النهائي لمنافسات الجمهورية لتنس الطاولة للسيدات.

والتقت هنا جودة متصدرة المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الاولى رؤى عمرو لاعبة الزمالك في نصف نهائي بطولة الجمهورية لتنس الطاولة فردي السيدات وتغلبت عليها بنتيجة 3-0، لتتأهل للمباراة النهائية، وتواصل طريقها للصعود لمنصة التتويج بالتغلب على فرح عبد العزيز بنفس النتيجة أيضا.

وبعد أداءها الرائع وتتويجها ببطولة الجمهورية للسيدات في منافسات الدرجة الأولى، قرر أشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الاهلي، تصعيد اللاعبة للتدريبات والمشاركة مع الفريق الأول في مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة.