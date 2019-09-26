تدريبات الأهلي.. محاضرة فايلر.. وفقرة خاصة للمهاجمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

شهد مران الأهلي محاضرة فنية من المدرب السويسري رينيه فايلر للاعبيه لشرح لهم أخطاء المباريات الماضية وما يريد تطبيقه في المباريات المقبلة.

الأهلي خاض مباراتين مع فايلر، الأولى كانت في غينيا الاستوائية أمام كانو سبورت وفاز الأحمر بثنائية نظيفة، والثانية في السوبر أمام الزمالك وفاز أيضاً فريق رينيه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وبعد محاضرة فايلر خضع الفريق لتدريبات بدنية أعقبها فقرة خاصة للمهاجمين من أجل التدرب على إنهاء الهجمات بشكل مثالي.

واجتمع فايلر باللاعب رمضان صبحي بشكل منفرد ليوجه له بعض التعليمات والنصائح ليتطور أداؤه في المباريات المقبلة.

وقبل نهاية المباراة اجتمع فايلر بجهازه المعاون بعيداً عن اللاعبين لمناقشة خطة الفريق والتشكيل الذي سيخوض به مباراة السبت المقبل ضد كانو سبور في إياب 32 دوري الأبطال.