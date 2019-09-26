شرويدة يتألق في تعادل مثير للحرس أمام دجلة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
رفض فريق حرس الحدود الاستسلام أمام وادي دجلة في أول مباريات الجولة الثانية من عمر الدوري الممتاز لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.
دجلة تقدم مبكرًا عن طريق لاعبه التونسي رفيق كابو في الدقيقة 16 قبل أن يُضيف أحمد سعيد الهدف الثاني في الدقيقة 35.
في الشوط الثاني رفع لاعبو حرس الحدود شعار لا للاستسلام وكان لهم ما سعوا إليه حيث تمكن عمرو الحلواني من تقليص الفارق في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 82 من عمر المواجهة تكفل أحمد شرويدة لاعب الحدود بإعادة الأمور إلى النصاب الصحيح عندما سجل الهدف الثاني ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.
الحدود رفع رصيده إلى النقطة 2 فيما حصد دجلة أول نقطة له بعد خسر دجلة مباراة الجولة الأولى.
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