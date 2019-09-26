العشري بعد التعادل المثير أمام دجلة: نقطة أفضل من الخسارة على أرضنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عبر طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود، عن رضاه عن نتيجة التعادل الإيجابي أمام وادي دجلة بهدفين لكل فريق، ضمن المرحلة الثانية من الدوري والتي أقيمت على ستاد المكس بالإسكندرية.

وقال العشري في تصريحات لـ"تايم سبورت" عقب المباراة، إن فريقه يُحسب له العودة للمباراة بعد التأخر في الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وأكمل: "كان من الممكن أن نفوز، ولكني راضي عن نتيجة المباراة، نقطة أفضل من خسارة مباراة على ملعبنا".

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وأضاف: "لو امتد وقت الشوط الأول، كان من الممكن أن يضيف دجلة أهدافا أخرى، عملت على إغلاق المساحات في آخر الشوط كي ألا أتلقى أي أهداف أخرى، ولو امتد الوقت لأضاف دجلة أهدافا أخرى".

واختتم: "البدايات مهمة، لا أريد تكرار ما حدث الموسم الماضي، تسلمت الفريق بعد 8 أسابيع بـ24 نقطة، والفريق لم يجمع وقتها سوى 3 نقاط".

وتعادل الحرس للمباراة الثانية على التوالي، بعد التعادل في المباراة الأولى أمام المصري، فيما حصد دجلة أو نقطة له بالدوري، بعد الخسارة في الجولة الأولى بهدف أمام طنطا.