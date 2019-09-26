جلسة بين أزارو وفايلر في نهاية مران الأهلي

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، عقب انتهاء مران الأحمر اليوم، الخميس، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واطمأن فايلر على جاهزية أزارو بعد تعرضه للإصابة في الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وطالب فايلر من اللاعب بذل قصارى جهده خلال التدريبات للدفع به الفترة المقبلة بعد إصابة مروان محسن بكسر في عظمة في الوجه وغيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربع إلى خمس أسابيع.

وحفز فايلر مهاجم الفريق بوعده بالدفع اساسيا خلال الفترة المقبلة، فيما طالب منه إنهاء الهجمات بشكل جيد بعد إيقاف المران اليوم لأكثر من مره لتصحيح أخطاء الخط الهجومي.

وأعطى فايلر بعض التعليمات الفنية للاعب في حضور عمرو محب مترجم الجهاز الفني عقب انتهاء المران.