عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، عقب انتهاء مران الأحمر اليوم، الخميس، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
واطمأن فايلر على جاهزية أزارو بعد تعرضه للإصابة في الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده.
وطالب فايلر من اللاعب بذل قصارى جهده خلال التدريبات للدفع به الفترة المقبلة بعد إصابة مروان محسن بكسر في عظمة في الوجه وغيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربع إلى خمس أسابيع.
وحفز فايلر مهاجم الفريق بوعده بالدفع اساسيا خلال الفترة المقبلة، فيما طالب منه إنهاء الهجمات بشكل جيد بعد إيقاف المران اليوم لأكثر من مره لتصحيح أخطاء الخط الهجومي.
وأعطى فايلر بعض التعليمات الفنية للاعب في حضور عمرو محب مترجم الجهاز الفني عقب انتهاء المران.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة بين أزارو وفايلر في نهاية مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.