مشادة كلامية بين رمضان صبحي وأحمد فتحي في مران الأهلي

دخل الثنائي أحمد فتحي ورمضان صبحي، في مشادة كلامية خفيفة داخل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد إلتحام فتحي مع رمضان بشكل قوي في القسيمة.

وخصص فايلر فقرة خاصة للمهاجمين شهدت تدخل فتحي بشكل قوي على رمضان، وسط حالة من الهزار بين اللاعبين بعد محاولة مراوغة ناجحة من رمضان صبحي لفتحي.

وتدخل فايلر في وقتها الذي أمر بمواصلة اللعب رغم تدخل قوي من فتحي بشهادة جميع اللاعبين.

Advertisements

وخصص رينيه فايلر، فقرة فنية للاعبين علي المرمى، وشهدت الفقرة تدريب اللاعبين علي موقف لاعب ضد لاعب لتحسين القدرات الفنية لدي المهاجمين في إنهاء الهجمة علي المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، يوم السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بإياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.