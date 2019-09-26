في مباراة ودية.. المنيا يهزم ملوي بهدفي "سمارة" و "زيزو"

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ، الفوز على فريق نادي ملوي، بهدفين مقابل لا شىء، في المباراة الودية ، والتي جمعت بينهما اليوم الخميس ، على ملعب استاد جامعة المنيا.

ضم تشكيل فريق المنيا خلال الشوط الأول كلا من، محمد حسانين ( حارس مرمى ) - سايكو – ايمن ناصر - حازم مصطفى - احمد رضا – محمد شديد – داوودا – كامل أحمد – محمد

سمارة – بدوي عاشور - حسام حسن .

ونجح لاعبو المنيا، في إحراز هدف بالشوط الأول، سجله المهاجم العائد للفريق محمد سمارة في الدقيقة 16 ، بينما ضم تشكيل الفريق الثاني كوفي ( حارس مرمى) و - سايكو – حازم مصطفى - أحمد رضا – كاستيلا – محمد محسن – داوودا - زيزو – فيرون

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– علي دياب – حسام حسن ، وكذلك اجراء عدة تغييرات ومشاركة اللاعبين محمد آدم و عباس مصطفى و وائل علي وكازلوف.

كما تمكن الفريق خلال الشوط الثاني ، من إحراز هدف آخر سجله اللاعب عبد العزيز الشاعر ، الشهير بـ " زيزو " في الدقيقة 73 ، لتنتهي المباراة بهدفين دون رد ، ويحصل الفريق على إجازة غدا الجمعة ، ويعود للتدريبات السبت المقبل.

وحضر المباراة المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس نادي المنيا، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، ود. على مجدى، وا. هاني صدقي عضوا مجلس الإدارة.