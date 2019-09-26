غداً.. بدء طرح تذاكر مباراة المصري وماليندي

أعلنت إدارة النادي المصري عن بدء طرح تذاكر مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين المصري ونظيره فريق ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب. ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب. وسيتم طرح التذاكر للبيع النقدي للجمهور اعتباراً من الساعة الواحدة ظهرا غدا الجمعة الموافق السابع والعشرين من سبتمبر وحتى الساعة السابعة مساء، وفي حالة عدم نفاذ التذاكر سيتم طرح الكمية المتبقية بعد غد السبت اعتباراً من الساعة الحادية عشرة صباحاً للجمهور اعتباراً من الساعة الواحدة ظهرا غدا الجمعة الموافق السابع والعشرين من سبتمبر وحتى الساعة السابعة مساء، وفي حالة عدم نفاذ التذاكر سيتم طرح الكمية المتبقية بعد غد السبت اعتباراً من الساعة الحادية عشرة صباحاً

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