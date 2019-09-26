فايلر يقود تقسيمة للاعبي الأهلي في المران المسائي

قاد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية للاعبي الفريق في المران المسائي اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة. ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء بعد غدٍ السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ملعب برج العرب بالإسكندرية. ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غد الجمعة في برج العرب استعدادا لمواجهة بطل غينيا الاستوائية. وكان الأهلي قد فاز على كانو سبورت ذهابا بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.

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