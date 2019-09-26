فايلر يعقد جلسة مع معاونيه على هامش مران الأهلي

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق مساء اليوم الخميس على

ملعب التتش بالجزيرة.

جاءت الجلسة للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها

مساء بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا علي كانو سبورت بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.