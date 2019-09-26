ناشئو المنيا يفوز على ناصر الفكرية بأربعة أهداف مقابل هدفين

واصلت فرق قطاع الناشئين بنادي المنيا مبارياتها الودية ، استعدادا للموسم الجديد ، وتمكن فريق المنيا مواليد 2003 ، من تحقيق الفوز على فريق ناصر الفكرية، بأربعة أهداف مقابل هدفين .
وشهدت المباراة ، سيطرة من قبل لاعبي المنيا خلال الشوط الأول ، واحرزواهدفين لكل من اللاعبين ، علي رضا ، وبيتر أمير ، وواصل اللاعبون تألقهم ، وأحرزوا هدفين في الشوط الثاني لكل من ، مصطفى عاطف ، وعبد الرحمن بوله ، بينما استقبلت شباكهم هدفين.
ويقود فريق المنيا ، مواليد ٢٠٠٣ كل من ، محمد جاويش ، مديرا فنيا ، اسماعيل مصطفى ، و أحمد يحيي ، مدربين ، هشام عبد الحليم ، وعمر ابو العيط، مدربي حراس مرمى، ود.عصام طلعت ، ود. مخطط أحمال ، تحت اشراف د. يحي كامل ، مدير القطاع، وهاني صدقي ، عضو مجلس الادارة.
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